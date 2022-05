Scaroni: “Lo stadio del Milan? Ci auguriamo una cosa”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto ai microfoni ‘Stasera Italia‘ su Rete 4 parlando del momento dei rossoneri a tre giornate dalla fine e in piena bagarre per lo scudetto:

“Oggi sono stato a Milanello e ho visto i ragazzi in gran forma. C’è sempre quello spirito di coesione che ci ha fatto essere primi in classifica, siamo emozionati per le prossime tre giornate ma siamo fiduciosi“

Milan Scaroni San Siro

Scaroni è poi tornato a parlare anche della questione nuovo stadio: “Lo stadio del Milan si farà e ci auguriamo in tempi brevi“.