Ha vinto lo scudetto ma non basta, Adani sicuro: “Una squadra è più forte del Milan”

Ad una settimana dalla vittoria dello scudetto da parte del Milan, dopo il testa a testa con l’Inter, continuano i dibattiti sul campionato che si è appena concluso.

In un’intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, è stato questa volta l’ex difensore, oggi opinionista, Lele Adani a commentare la stagione disputata dalle due milanesi, ritenendo la rosa di Simone Inzaghi superiore a quella allenata da Pioli.

LE PAROLE

“Per quanto riguarda la proposta il Milan è sulla strada giusta, ma ciò che deve fare adesso è alzare il livello tecnico della rosa. L’Inter, come rosa, è superiore, ma non tanto da essere inserita tra le prime 8 d’Europa per ora” ha detto ai microfoni della Rosea.

Inter Samp Serie A

IL COMMENTO SULLA JUVENTUS

Tra le dichiarazioni rilasciate, c’è stato anche un piccolo riferimento ai bianconeri, considerati gli unici, a suo avviso, in grado di competere con le migliori squadre estere: “A livello di calciatori e di mercato, la Juventus è l’unica in Serie A a poter competere con le big straniere, ma manca una buona proposta di gioco, come quella del Napoli ad esempio“.

Gabriella Ricci