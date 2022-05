Dove faranno la premiazione in caso di scudetto del Milan? Arriva la decisione della Lega

Il campionato 2021-22 è arrivato ormai all’ultimo giro, quello decisivo. A guidare la classifica è sempre il Milan, protagonista della splendida vittoria di San Siro contro un’Atalanta impotente.

Non molla però l’Inter, che resta a -2 dai rossoneri e dovranno sperare in un passo falso della squadra di Pioli nell’ultimo turno. Al Milan, infatti, basta solo un punto per laurearsi campione d’Italia undici anni dopo l’ultima volta.

Sassuolo Milan Serie A

Pronta una “doppia” premiazione

Data l’incertezza della situazione, la Lega Serie A si è organizzata per essere presente ad una “doppia” festa scudetto: al Mapei Stadium in caso di vittoria del Milan e a San Siro se a vincere dovesse essere l’Inter.

Pronte quindi due coppe (una a Reggio Emilia e l’altra a Milano) e medaglie per la premiazione di entrambe le squadre. Come riportato da Calcio e Finanza, inoltre, il presidente di Lega Lorenzo Casini sarà presente al Mapei Stadium, mentre l’amministratore Luigi De Siervo presenzierà a San Siro.

Tutta l’Italia aspetta di sapere chi vincerà questo scudetto: non resta che godersi gli ultimi novanta minuti di una stagione bellissima per scoprire quale squadra solleverà la coppa.