“Senza di lui il Milan non ci sarebbe stato”: che elogio per Ibrahimovic!

Intervenuto a Sky Sport, Marco Nosotti ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della sua importanza nello spogliatoio del Milan.

Il centravanti svedese quest’anno, complici età e acciacchi fisici, non è riuscito a dare un apporto continuo sul campo, ma la sua figura, come sostiene il giornalista, è stata comunque vitale per costruire il Milan che è adesso. Di seguito un estratto delle sue parole.

Zlatan Ibrahimovic Milan

LE PAROLE

“Forse non c’è bisogno come primo centravanti, forse non si deve costruire la squadra intorno a lui ma è una figura fondamentale all’interno dello spogliatoio del Milan.

È stato bravissimo Ibrahimovic a definire i ruoli. Questo Milan però senza Ibrahimovic non ci sarebbe stato perchè entrato molto bene in questo gruppo ed è stato da stimolo negli allenamenti”