Serie A, sarà Orsato l’arbitro di Milan-Atalanta!

Sarà Daniele Orsato l’arbitro di Milan-Atalanta, valida per la 37esima giornata di campionato. A comunicarlo è stata la Lega Serie A che, come di consueto, nel corso del giovedì mattina ha diramato la lista ufficiale con tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata.

Orsato Milan Atalanta

Al VAR ci sarà Irrati, AVAR Dionisi. Gli assistenti saranno Preti-Giallatini, quarto uomo Rapuano.

Quest’anno un solo precedente per i rossoneri con l’arbitro vicentino: Napoli-Milan del 6 marzo scorso, con la vittoria proprio della squadra di Pioli per 0-1.