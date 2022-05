Arriva la conferma: cosa faranno i club di Serie A durante il Mondiale!

Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro a Dimaro-Folgarida, ha parlato di un possibile torneo tra le squadre della Serie A nel periodo in cui si svolgerà il Mondiale 2022.

Queste le parole del presidente del Napoli:

“Dal 15 novembre al 6 gennaio c’è un torneo molto importante, quello dei Mondiali, dove l’Italia è stata esclusa. Ho studiato il calendario, molte squadre dal 15 dicembre saranno già fuori e tanti giocatori saranno disponibili. Per fine novembre ci stiamo organizzando con altre squadre italiane per poter organizzare qualcosa.

Una commissione di Lega sta studiando la situazione. Poi non tutte le squadre parteciperanno, alcune si saranno già organizzate. Peccato che in Trentino a novembre ci sia la neve, altrimenti saremmo potuti tornare ad allenarci lì. A parte gli scherzi non possiamo restare fermi per due mesi“.