Il presidente del Verona è convinto: “Scudetto? Contro il Milan ho visto una cosa”

Intervenuto a “Supertele” su DAZN, il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha commentato la partita di ieri sera contro il Milan, riservando molti complimenti alla squadra di Pioli:

Verona Milan

“Si vede che il Milan ha voglia di portare a casa questo scudetto. Ho visto un gruppo unito, senza star ma che si aiuta molto. Ha corso molto e bene. Se il Verona voleva fare qualcosa di più, doveva cercare di andare negli spogliatoi in vantaggi: in campionato, quando te la giochi con queste squadre al 110% hai qualche possibilità, ieri forse non eravamo al 110%. Pioli è stato bravo: ci siamo visti e abbracciati a fine partita. Ho visto una persona molto conscia del fatto che qualcosa, quest’anno, può portare a casa”.