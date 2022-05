Calciomercato, nome nuovo per l’attacco del Milan: arriva dalla Serie A

Maldini e Massara sono ancora alla ricerca di un attaccante affidabile per il Milan del domani. La scarsa tenuta fisica di Zlatan Ibrahimovic non dà più certezze, ragion per cui dalle parti di Milanello stanno iniziando a prender quota diversi nomi. Oltre a Divock Origi, i rossoneri sembrerebbero interessati a Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari in prestito all’Hellas Verona.

Simeone Milan calciomercato

Stando a quanto riporta AS, il Milan come altri club europei, su tutti il Napoli e il Newcastle degli sceicchi, avrebbero sondato la pista.

Il club veneto avrebbe intenzione di riscattare l’attaccante argentino, ma ciò non precluderà la possibilità che il Cholito possa essere ceduto proprio in questa sessione di mercato estivo.

Elio Granito