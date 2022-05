Siparietto in diretta, Pioli a sorpresa: “È anche per te, Theo!”

Clima disteso e tanti festeggiamenti. Questo il mood del Milan – inevitabile – a fine partita. Inoltre, durante le dichiarazioni post-partita di Stefano Pioli a DAZN, è arrivato anche Paolo Maldini, a consegnargli il premio di miglior allenatore della stagione.

Milan Sassuolo Pioli

“È anche per te, Theo!”. Sono state le parole pronunciate dal tecnico rossonero: un modo anche per ringraziare i suoi giocatori che gli hanno permesso di togliersi questa soddisfazione. Ennesimo esempio di come ci sia sinergia in tutte le componenti rossonere: società, allenatore e squadra.