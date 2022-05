Striscione dei tifosi rossoneri contro l’Inter, la Figc apre un’inchiesta

Nemmeno il tempo di festeggiare ed arrivano i primi problemi per il Milan. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, la Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta per lo striscione esposto da alcuni calciatori del Milan durante la celebrazione per la vittoria dello scudetto.

Il motivo dell’inchiesta è dovuto ad una “presunta violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva”, relativo al rispetto dei principi di correttezza e lealtà.

Milan, scudetto, striscione

Nel corso del tragitto sui bus scoperti, infatti, è stato mostrato uno striscione con scritto “La Coppa Italia mettila nel c…”, chiaro riferimento al trofeo vinto recentemente dai nerazzurri.