Theo: “I tifosi lo hanno fatto dal primo momento! Lo faremo grazie a questo scudetto”

Nel post partita di Sassuolo-Milan, al termine della premiazione per il diciannovesimo scudetto rossonero, Theo Hernandez è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Theo Hernandez

Queste le sue parole:

“Abbiamo vinto anche grazie al Mister, questa è una giornata molto bella. Dedico la vittoria a mia moglie e al mio bambino. Appena arrivato in Italia non era facile, poi grazie a tutti, al mister, a Paolo sono migliorato. Non so se c’è una fascia sinistra migliore della nostra, Leao è un giocatore grandissimo”.

Su Maldini:

“Rimane tra lui e me quello che mi ha detto prima di venire al Milan, lo ringrazio per tutto. Anche grazie a lui siamo campioni d’Italia”.

Theo Hernandez a SKY

Il terzino è poi intervenuto ai microfoni di Sky:

“I tifosi hanno creduto in noi dal primo momento, la gente che c’era era incredibile, ringraziamo incredibilmente i tifosi che sono stati con noi in ogni momento. I tifosi non credevano allo scudetto? Noi sì! Se si può tornare al Milan dei grandi? Grazie a questo scudetto daremo tutto la prossima stagione”.