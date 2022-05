Tonali fa impazzire i tifosi: risposta fantastica per il pubblico rossonero

Sandro Tonali, autore del gol decisivo contro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv prima di Milan-Fiorentina. Queste le parole del centrocampista:

Sulla vittoria con la Lazio:

“Era quello per cui avevamo lavorato. Vincere fa bene, oggi sarà una gara complicata ma dobbiamo combattere per portare a casa la vittoria come contro la Lazio”

Sulla Fiorentina:

“La Fiorentina è una squadra tosta, l’abbiamo già visto all’andata. Oggi speriamo possa essere una partita diversa. Dobbiamo partire subito forte perché nelle ultime due gare non l’abbiamo fatto”

Sul supporto dei tifosi:

“Giocare con tutti questi tifosi allo stadio è davvero qualcosa di incredibile. Già a Roma abbiamo sentito la carica in più, oggi forse la sentiremo ancora di più”