“Tonali è il miglior centrocampista italiano”: che elogio per il rossonero!

Soltanto un anno fa Tonali sembrava un corpo estraneo al Milan di Pioli, incapace di imporsi e di incidere. In questa stagione ritroviamo invece un giocatore trasformato, leader in campo e fuori, e adesso anche decisivo. Se nel calcio italiano esistesse un premio per il “Most Improved Player” come in NBA, non abbiamo dubbi che quest’anno spetterebbe al numero 8 rossonero.

Proprio di Tonali e della sua crescita all’interno del Milan ha parlato oggi Matteo Marani ai microfoni di Milan TV. Queste le parole del giornalista:

Tonali Milan

“Il Milan è un ambiente positivo e costruttivo in questo momento. Su Tonali si è corso un grande rischio dopo i primi mesi, si è corso il rischio di perderlo. In questo momento invece è il miglior centrocampista in Italia per quanto è completo e per la qualità della sua corsa. Nella sua crescita c’è stato un grandissimo merito della società e di Pioli ma anche dello stesso giocatore che ha dimostrato una grandissima tenuta mentale“