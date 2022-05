Trepidante attesa per Sassuolo-Milan: c’è un problema per i tifosi

I tifosi milanisti da oggi sono in attesa del match contro il Sassuolo, partita decisiva per le sorti dello scudetto sempre più vicino al popolo rossonero.

Grande attesa anche per la città di Reggio Emilia che potrebbe essere invasa da migliaia e migliaia di tifosi del Milan, provenienti non solo da Milano.

A quanto pare, però, non è ancora il momento di acquistare i biglietti per accedere al Mapei Stadium.

GettyImages, Mapei Stadium, Sassuolo, Reggio Emilia

Infatti, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è stato l’assalto dei tifosi rossoneri nel sito degli emiliani per i biglietti, ma è stato impossibile collegarsi allo stesso per tutta la mattinata.

Il motivo ha, però, un fondamento. Il club emiliano ha postato un tweet attraverso il quale spiega: “Viste le tante richieste che stanno arrivando in merito all’inizio della prevendita dei biglietti di Sassuolo-Milan, si comunica che per la definizione di tale data siamo in attesa della programmazione, da parte di Serie A, del giorno e dell’orario in cui sarà disputato il match”.

Dunque, il Sassuolo sta aspettando, così come i tanti tifosi rossoneri.