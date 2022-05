UFFICIALE – Il Milan rinnova la partnership con uno dei suoi sponsor!

Il Milan, tramite un comunicato ufficiale, annuncia un nuovo accordo con OPPO Italia, che prevede l’estensione della loro partnership alla squadra femminile del club rossonero. Questo il comunicato ufficiale.

Milan Rinnovo OPPO

“AC Milan e OPPO Italia sono lieti di annunciare un nuovo accordo, che prevede l’estensione della loro partnership alla squadra femminile del Club rossonero. I due brand sono uniti in un sodalizio vincente sin dal luglio 2021, quando la filiale italiana di una delle aziende leader al mondo nel settore degli smart device è ufficialmente entrata all’interno della famiglia rossonera come Official Mobile Partner.

Il nuovo accordo prevede dunque l’ingresso della squadra femminile del Club rossonero nella partnership del Milan con OPPO Italia, attraverso la creazione della content series “Stories of Women by OPPO” che vedrà protagoniste le calciatrici della prima squadra, in cui racconteranno la propria storia personale e le motivazioni che le hanno spinte a diventare calciatrici“.