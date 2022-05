Ufficiale, lascia il Real Madrid: affare di calciomercato per il Milan!

Intervenuto dopo il match contro il Betis, Carlo Ancelotti, allenatore dei Blancos, ha rivelato che oggi Isco ha giocato l’ultimo match con i madrileni:

“La carriera di Isco al Real Madrid termina oggi. È stata una grande carriera. Sicuramente avrebbe potuto fare di più, ma è stato sempre tra i migliori. Gli auguro il meglio”.

Isco

In passato il Milan è stato sulle tracce del trequartista spagnolo. In particolar modo Maldini e Massara lo avevano sondato la scorsa estate dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. Chissà se il Diavolo potrebbe tornare alla carica su di lui in questi mesi.