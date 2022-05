Ultima di Ibrahimovic a San Siro? La risposta di Pioli sorprende tutti!

Alla vigilia di Milan-Atalanta, penultima giornata di Serie A, il futuro di Ibrahimovic al Milan è ancora un rebus tutto da scoprire.

Le ipotesi più probabili al momento sono due: nel caso in cui il Diavolo dovesse vincere lo scudetto Zlatan potrebbe uscire di scena con grande stile, da vincitore come fece nella stagione 2010/11; altra ipotesi riguarda una sua permanenza, ma le condizioni fisiche dello svedese non lo aiuterebbero di certo come dimostrano le presenze di questa stagione.

Ibrahimovic

Pioli nel frattempo, in conferenza stampa, ha risposto così ad una domanda sull’argomento: “Last Dance per Ibra? Mi auguro di no, non penso. Un campione gigantesco, sia per quello che fa in campo sia per quello che fa fuori: ho una stima smisurata per Zlatan”.