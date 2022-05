Ultimatum di Investcorp: gli aggiornamenti sulla trattativa per la cessione del Milan

Il Milan potrebbe passare di mano a breve con l’acquisto da parte di Investcorp, il fondo del Bahrein che ha presentato un’offerta ufficiale ad Elliott. Nella giornata di ieri è però arrivata la notizia di un ultimatum presentato dagli arabi e ora sono emersi alcuni dettagli.

Milan Investcorp Elliott

La Gazzetta dello Sport rivela che settimane di trattative senza problemi avevano fatto ritenere ad Investcorp di essere l’unico acquirente interessato ai rossoneri ma in realtà l’esclusiva concessa da Elliott per la cessione della società è scaduta il 30 aprile.

Oltre a questo Investcorp è rimasta spiazzata dalle voci su RedBird Capital e questo ha portato il fondo di Alardhi a far capire di essere irritato e di volere chiudere per la cifra di 1.18 miliardi di euro, senza prestarsi ad un gioco al rialzo. A breve ne sapremo sicuramente di più poiché le trattative non possono continuare ancora a lungo.