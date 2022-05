Ultim’ora da Sky, Pioli recupera un big: ci sarà contro il Verona!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rientro di Alessandro Florenzi è alle porte. Il terzino ex Roma oggi si è allenato in gruppo e a meno di grandi colpi di scena partirà con i compagni per la difficile trasferta di Verona.

Florenzi ha dunque recuperato dalla lesione al menisco interno del ginocchio sinistro procurata durante la gara di campionato contro il Bologna. Operato dal professor Mariani lo scorso 6 aprile, il recupero sembra esser proseguito nel migliore dei modi.

Da ora fino alla fine del campionato potrà certamente essere un’arma in più per Pioli.