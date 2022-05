Un bomber in arrivo dal Chelsea: il Milan offre 30 milioni

Nonostante il passaggio di proprietà imminente con RedBird, l’attuale dirigenza rossonera continua a lavorare per il futuro rossonero. Il Milan, vista anche l’età di Giroud, è alla ricerca di un attaccante centrale e avrebbe individuato dal Chelsea il profilo ideale.

Milan Broja Chelsea

Secondo quanto riportato da Goal.com, il nuovo nome per l’attacco rossonero è quello di Armando Broja, in prestito al Southampton ma di proprietà dei Blues. Classe 2001, ha segnato 9 gol nella sua prima stagione in Premier League.

In Inghilterra è apprezzato da West Ham e Newcastle. Tuttavia, a prendere l’ultima decisione sarà Tuchel: il giocatore rientrerà dal prestito dai Saints e sarà valutato dal tecnico durante il ritiro estivo.

Qualora non dovesse convincere l’allenatore tedesco, il club lo valuta 30 milioni di euro. Ciononostante, la recente operazione con Tomori e gli ottimi rapporti tra le due società possono avvantaggiare la trattativa.