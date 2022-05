Rivoluzione Var: la proposta della Lega Serie A sorprende tutti

Intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha avanzato una nuova proposta riguardante il Var:

“L’opinione pubblica ha scambiato il Var per la moviola in campo. Questo è un’errore. Il Var è uno strumento di assistenza all’arbitro. Andranno valutati dei miglioramenti, uno di questi potrebbe essere il challenge. Dare la possibilità 1 o massimo 2 volte, alle squadre di poter rivedere un’azione in cui secondo loro c’è un errore arbitrale. Questo non inciderebbe sulla durata delle partite.”