Altro che fatal Verona, il Milan vince ancora nel segno di Leao e Tonali

La partita di ieri sera si era messa male per il Milan di Stefano Pioli. Il gol annullato a Tonali e il successivo gol fatto da Faraoni potevano spazzare via i rossoneri, che, però, hanno trovato un gol importantissimo a fine primo tempo. Il solito Rafael Leao, infatti, ha servito un assist d’oro al numero 8 del Diavolo che ha dovuto solo spingere in porta. Anche il secondo gol è arrivato dall’asse Leao-Tonali ed è stato praticamente identico.

Verona Milan editoriale

Quello che sorprende di più, però, è la forza mentale di questa squadra. I rossoneri hanno un’età media bassissima ma giocano le partite come se fossero veterani. Perché andare sotto e rimanere comunque attaccati alla partita non è cosa da poco.

Inoltre, guardare questo Rafael Leao è uno spettacolo per gli occhi. Lo strappo che ha per saltare l’uomo lo hanno in pochi al mondo e se dovesse continuare così, nei prossimi anni potremmo vederlo accanto a dei campioni intoccabili.