Verona-Milan, il Sindaco di Verona non ci sta: “Tifosi Milan? Scelta non intelligente!”

Intervenuto al Corriere di Verona, il sindaco della città veneta, Federico Sboarina, ha parlato così dei 16 mila tifosi rossoneri attesi nella gara che andrà in scena domenica al Bentegodi, match fondamentale per la lotta scudetto del Milan:

Milan

“Domenica ci saranno 16mila tifosi del Milan, la scelta non mi sembra molto intelligente. Stiamo lavorando con la questura per fare un piano di avvicinamento e di allontanamento al Bentegodi, perimetrando tutta la zona dello stadio. Il rischio è che il lavoro di prevenzione e di controllo per la tranquillità di andare alla partita e del traffico sia vanificato, trovandosi in un contesto incontrollato”.