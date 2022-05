Come anticipato negli ultimi giorni, il recupero di Alessandro Florenzi sembrava esser alle porte. Oggi abbiamo avuto la conferma definitiva: il problema al menisco è del tutto superato e il terzino ex Roma è partito insieme alla squadra per la ostica trasferta di Verona.

Florenzi Recupero Convocato



Florenzi non partirà dall’inizio, ma sarà sicuramente una carta in più per Pioli da sfruttare in questo finale di stagione.



Al suo posto agirà Calabria, diventato ormai un punto di riferimento per la squadra.