Verona-Milan partita decisiva, il sostegno dei tifosi è da brividi!

Per Verona-Milan il supporto dei tifosi rossoneri sarà da brividi!

I sostenitori milanisti infatti presenzieranno in massa allo stadio ‘Bengodi‘ per la sentitissima trasferta contro il Verona.

Pioli Milan scudetto

Questa partita vale molto, proprio per questo saranno in tantissimi a sostenere Leao e compagni per una sfida che potrebbe significare un altro tassello determinante in chiave scudetto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, si prospettano 16 mila tifosi rossoneri, praticamente metà stadio sarà interamente di parte milanista.

Per Pioli e la sua squadra dunque, sarà come giocare in casa.