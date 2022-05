Tifoso rossonero aggredito prima di Verona-Milan: scoppia la polemica sui social! (FOTO)

La partita di ieri sera tra Hellas Verona e Milan ha consacrato i rossoneri come favoriti nella lotta Scudetto. Allo stadio però non è stato tutto rosa e fiori, in particolare sugli spalti.

Un tifoso rossonero presente al Bentegodi ha riportato su twitter uno spiacevole accaduto. Durante il pre-partita è stato colpito in faccia da un pugno, solo per aver indossato una maglia del Milan. Non è tutto, all’interno del suo settore sono stati presi di mira anche dei bambini milanisti.

Episodio violento e da condannare assolutamente. Gli ultras gialloblu avevano già anticipato quale accoglienza avrebbero riservato ai tifosi milanisti con una nota pubblicata sui loro canali social. Il comunicato:

“Si ricorda ai tifosi occasionali del Milan che il settore a loro dedicato è la Curva Nord. È fortemente sconsigliato acquistare biglietti nei settori centrali anche per il fatto che questi non sono settori neutrali, ma con una forte presenza di abbonati e tifosi dell’Hellas”.

“Chi si presenterà con vessilli rossoneri può essere oggetto di insulti senza distinzione di sesso, età, razza o religione. Si raccomanda quindi di usare il cervello e di acquistare il biglietto nel settore ospiti o di restare a casa. Sono finite le gite a Verona“.