Continua la festa rossonera per le strade di Milano per la celebrazione del 19esimo scudetto. Ad animare ancora di più i tifosi del Milan ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic, provocazione, Calhanoglu

L’attaccante svedese, presente sul bus scoperto che porterà i calciatori e lo staff in Piazza Duomo, ha impugnato il microfono per incitare i supporters a lanciare un messaggio per l’ex Hakan Calhanoglu. Queste le parole dello svedese:

“Mandate un messaggio ad Hakan. Non vi sento. Mandate un messaggio ad Hakan”.