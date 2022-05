VIDEO – Ibrahimovic esalta Leao, le parole fanno emozionare i tifosi!

Il Milan, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha svelato il retroscena di un dialogo tra Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao avvenuto in autobus durante il viaggio di ritorno da Reggio Emilia dopo la vittoria dello scudetto sui rossoneri.

Zlatan esordisce con un: “Dov’è Rafa? Vieni, sei in piedi. Sei il nostro uomo, il nostro fenomeno, il nostro futuro. Non ci sono parole amico, hai fatto un anno top. Adesso stai con i piedi per terra e lavorare ancora di più perché è solo l’inizio”.

Dal canto suo, il portoghese ha recitato: “Volevo ringraziare tutti, anche a te che mi hai aiutato quando sei arrivato qui. Voglio ringraziare tutto lo staff, sono molto orgoglioso di voi. Grazie mille”.

Sin dall’arrivo dell’attaccante svedese a Milano nel 2020, si è stretto tra i due un grande rapporto: Ibra sin da subito ha creduto nelle sue qualità, divenendo la sua guida. Due anni dopo il Milan non può più fare a meno di Leao, il vero protagonista del tricolore rossonero.