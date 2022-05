Volata Milan-Inter, l’ex portiere sicuro: “Loro sono i favoriti”

Luca Marchegiani, oggi opinionista a Sky Sport, durante la sua carriera con la maglia della Lazio, nel giro di due anni ha vinto uno Scudetto, mentre un altro lo fece perdere. Entrambi all’ultima giornata. L’ex portiere ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, commentando l’attuale situazione del campionato, viste le similitudini. Queste le sue parole:

Marchegiani Milan Inter

SUL FINALE SCUDETTO – “Non penso che il Milan si lasci sfuggire la grande occasione dopo aver faticato tanto. Questione di classifica ma anche di mentalità: nelle ultime settimane abbiamo visto una squadra che non vuol lasciare niente per strada. Certo che l’imponderabile esiste, nulla nel calcio è già scritto, però qui c’è una favorita evidente ed è proprio il Milan. Un gruppo molto strutturato, anche per limitare i danni del caso o della sventura“.

TUTTO PUÒ SUCCEDERE – “A volte i favoriti cadono dal pozzo perché le varianti sono moltissime. Contro la fantasia del calcio non c’è schema che tenga“.

MOMENTI IMPOSSIBILI NEL CALCIO – “Di solito avvengono di più nelle Coppe: penso al Milan contro il Liverpool nel 2005, a come sprecò una Champions già vinta, oppure alla rimonta pazzesca del Manchester United nei minuti di recupero contro il Bayern, nella finale del 1999. La cosa tremenda è il senso di impotenza: qualcosa che va oltre il non poter fare niente, qui si tratta di non riuscire proprio a farlo. Una paralisi dei centri nervosi”.