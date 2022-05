Zappacosta: “Sapevamo che il Milan avrebbe giocato cosí, dobbiamo continuare a farlo!”

Davide Zappacosta è intervenuto ai microfoni di DAZN per esaminare il primo tempo di Milan-Atalanta, match fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre, che al momento è ancora fermo sul punteggio di 0-0. Queste le parole del terzino italiano:

“Sapevamo che il Milan avrebbe giocato in questo modo, ovvero variando molto le posizioni in campo per darci meno riferimenti possibili, però dobbiamo continuare così perché stiamo concedendo davvero poco ai loro attaccanti, e quando recuperiamo palla c’è tanto spazio per poter far male”.