Accordo raggiunto per il riscatto di Florenzi: il costo dell’operazione

Alessandro Florenzi sembra pronto a vestire la maglia rossonera anche la prossima stagione. Sono ormai settimane che Maldini e Massara stanno lavorando con la Roma per trovare un accordo e oggi sembra possa essere la giornata decisiva per la fumata bianca.

Come riporta infatti Daniele Longo, il Milan avrebbe appena trovato l’accordo con i giallorossi ad una cifra inferiore rispetto a quella pattuita un anno fa.

Florenzi Milan Riscatto

Fino a qualche giorno fa sembrava che la Roma non avesse alcuna intenzione di scendere da quei 4,5 milioni di riscatto precedentemente accordati.

Ad oggi invece tutto sembra andare in un’altra direzione. Il Milan è pronto a completare l’acquisto di Florenzi in via definitiva ad una cifra tra i 2,5 e i 3 milioni.

Alla fine dunque sembra che la Roma abbia fatto un piccolo passo indietro. Il Milan ha spinto molto per trovare il prima possibile un accordo: del resto, l’apporto di Florenzi è stato molto importante quest’anno, sia in campo che nello spogliatoio.