Milan, Acerbi sempre più vicino: la Lazio ha una richiesta

Sfumato il colpo Botman che si trasferirà al Newcastle per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, il Milan è alla ricerca del profilo adatto per completare il reparto difensivo.

Con il probabile addio di Romagnoli, in difesa i rossoneri al momento possono contare solo su Tomori e Kalulu, con Kjaer che si sta riprendendo dall’infortunio subito a dicembre 2021.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset la dirigenza rossonera avrebbe già individuato il profilo giusto da inserire nella squadra guidata da Stefano Pioli.

Il profilo corrisponde a quello di Francesco Acerbi, centrale trentaquattrenne in uscita dalla Lazio, per il quale sarebbe un ritorno al passato, considerata la sua breve parentesi rossonera dieci anni fa.

Acerbi Milan Lazio

Come riporta l’emittente televisiva sono ore calde per la trattativa tra Acerbi e il Milan, c’è l’accordo con il giocatore, manca l’intesa con il club biancoceleste.

Per trovare l’accordo con il club sarà necessario versare nelle casse di Lotito una cifra vicina ai cinque milioni di euro, elemento che non dovrebbe rappresentare un problema per Cardinale.

A margine della trasmissione, poi Sportmediaset riporta una notizia anche su Gabbia, spiegando che il difensore è vicino al trasferimento alla Sampdoria in prestito oneroso con obbligo di riscatto.