Sei qui: Home » News » Adli pronto per il Milan: la lettera d’addio ai tifosi del Bordeaux!

Il centrocampo del Milan si appresta a salutare Franck Kessiè che ha da tempo annunciato il mancato rinnovo con il club rossonero, e in attesa di capire chi sarà il suo sostituto, nel frattempo accoglie Yacine Adli.

Il centrocampista classe 2000, in prestito al Girondins Bordeaux per questa stagione, ritornerà alla base dopo un’anno in più di esperienza nel campionato francese.

Prima di salutare definitivamente il club che lo ha cresciuto, però, il centrocampista francese ha voluto scrivere e postare su Instagram una lettera d’addio per i suoi ex tifosi.

Un ringraziamento per tutti gli anni in cui è stato supportato dalla tifoseria ed è cresciuto assieme al club, nonostante la retrocessione avvenuta in quest’ultima stagione.

Adli Lettera Bordeaux

I NUMERI DI ADLI IN STAGIONE

Yacine Adli saluta il Bordeaux dopo 3 anni dove ha collezionato quasi 100 presenze – 99 per l’esattezza – e messo a segno 6 gol.

In particolare nell’ultima stagione è sceso in campo per 36 volte mettendo a segno un solo gol e ben 8 assist.

https://www.instagram.com/p/CfUGy0wMGGi/?utm_source=ig_web_copy_link