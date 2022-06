Un giocatore a sorpresa si unirà al raduno del Milan: arriva la decisione

Quella di oggi è stata una giornata storica dalle parti di via Aldo Rossi. Il Milan è passato ufficialmente nelle mani di RedBird, fondo americano che ha rilevato le quote di maggioranza della società per circa 1,2 miliardi di euro.

Elliott rimarrà come socio di minoranza, con l’obiettivo di dare continuità al progetto sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista sportivo. Ecco perché, insieme all’annuncio ufficiale del cambio di proprietà, è arrivata anche la conferma di tutta l’area tecnica, con Maldini e Massara pronti a firmare il rinnovo di contratto nelle prossime ore.

Adli Milan

Dopo i dirigenti, sarà poi la volta dei rinnovi dei giocatori (Leao e Bennacer su tutti) e del calciomercato. Se da un lato, infatti, per Origi è ormai cosa fatta, con il belga atteso in Italia nei prossimi giorni, dall’altro la società dovrà muoversi per rinforzare la squadra in alcuni ruoli.

Non va dimenticato che, la scorsa estate, il Milan aveva già acquistato Yacine Adli dal Bordeaux, decidendo poi di lasciarlo in prestito nella squadra francese per un anno. Il centrocampista classe 2000 si unirà alla squadra in occasione dell’inizio del ritiro, il 4 luglio, dove secondo Tuttosport verrà valutato da Pioli per decidere se tenerlo in rosa o se cederlo ancora in prestito per dargli la possibilità di giocare con continuità.