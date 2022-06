Decisivo il ritiro, il Milan ha già un’idea su Adli

Yacine Adli è stato acquistato la scorsa estate dal Milan per circa 9 milioni di euro, ma in accordo con la società rossonera è rimasto in Francia, al Bordeaux, in modo da poter giocare e continuare a fare esperienza.

Classe 2000, il centrocampista francese di origine algerina, è dotato di una duttilità tattica che gli permette di agire anche come trequartista, nonostante il suo ruolo naturale sia quello di mediano.

Il giocatore è stato vicino a sbarcare a Milano già a gennaio, quando i rossoneri erano in emergenza a centrocampo a causa di infortuni e Coppa d’Africa.

Alla fine la dirigenza ha optato per non forzare l’arrivo del giocatore, lasciandogli il tempo di continuare la sua crescita professionale.

Adli Milan ritiro

Durante il ritiro estivo Pioli potrà fare le sue valutazioni sul giocatore, avendo l’opportunità di studiarlo da vicino.

Secondo quanto riporta Tuttosport, qualora il tecnico rossonero non lo dovesse considerare pronto per la Serie A, Adli potrebbe essere ceduto in prestito.

Qualora andasse così, la soluzione più probabile, sembrerebbe essere quella di cederlo in prestito in qualche club di Serie A, per consentirgli di farsi le ossa nel campionato italiano.