Il Milan segue il talento dell’Ajax, ma c’è un ostacolo nell’affare!

Il Milan vuole migliorare la sua trequarti e i nomi accostati ai rossoneri aumentano ogni giorno che passa. Secondo quanto riportato da Tuttosport i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Antony dell’Ajax. Brasiliano classe 2000, gioca come ala destra ma può adattarsi anche sulla sinistra. In questa stagione ha realizzato 12 gol e 10 assist in 33 presenze, tra tutte le competizioni.

Su di lui è molto forte il Manchester United: i Red Devils hanno offerto 45 milioni di euro ed è difficile che il Milan voglia partecipare ad aste. I rossoneri però, dal canto loro, possono giocarsi la carta Champions League, dato che gli inglesi non si sono qualificati.

Antony of AFC Ajax (Photo by GettyImages)

Antony non è l’unico nome per la trequarti rossonera. Ci sono anche i due talenti del Club Bruges, Noa Lang e Charles De Ketelaere. Maldini e Massara sono molto attivi e stanno valutando tutti i profili disponibili per migliorare la rosa dello Scudetto.

Tutti i nomi seguono la linea ormai dettata dalla dirigenza: giovani molto promettenti da far crescere ed esplodere.