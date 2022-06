Asensio-Milan, i rossoneri ci provano: la richiesta del Real Madrid!

Il Milan è alla continua ricerca di un trequartista per Stefano Pioli. Brahim Diaz ha faticato tantissimo in quel ruolo lo scorso anno, dunque Maldini e Massara, che, a breve firmeranno il loro rinnovo di contratto, vogliono affiancargli un altro giocatore offensivo. I nomi sono diversi in quel ruolo: da Zaniolo a De Ketelaere, ma anche Ziyech e, più staccato, Dybala. Come ha riportato La Gazzetta dello Sport, però, il nome più caldo ora è quello di Marco Asensio.

Il giocatore spagnolo non dovrebbe continuare la sua avventura con i Blancos e il Milan ci ha fatto più di un pensierino. L’ok di Pioli ci sarebbe già e anche il gradimento di Maldini e Massara. Il problema, però, è l’ingaggio: il giocatore guadagna circa 5 milioni di euro. Il Real, invece, chiede sui 20 milioni di euro.

Tra il Milan e l’agente, Jorge Mendes, ci sono buoni rapporti, dunque i dialoghi sono aperti e la trattativa è difficile ma percorribile.