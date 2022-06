Calciomercato Milan, il Newcastle piomba sull’obiettivo per il centrocampo

Uno dei protagonisti dell’ottima stagione in Serie A dell’Empoli è stato, senza dubbio, Kristjan Asllani. Il centrocampista classe 2002 ha dimostrato grande qualità e personalità, tanto da attirare su di sé gli occhi delle principali big italiane, e non solo.

Nelle scorse settimane si è parlato di un forte interesse di Milan ed Inter per l’albanese. Tuttavia, ad oggi nessuna delle due milanesi si è mossa concretamente per cercare di assicurarsi il gioiellino dell’Empoli.

Asllani Empoli

Stando a quanto riportato da Sportitalia, nelle ultime ore il Newcastle sarebbe piombato su di lui. Possibile dunque che settimana prossima ci sia un incontro tra le parti per cercare di anticipare la concorrenza.

Asllani preferirebbe rimanere – almeno per il momento – in Italia per continuare il proprio percorso di crescita. L’Inter vorrebbe portarlo a Milano subito, senza però potergli assicurare un posto nell’undici titolare. Il Milan, invece, sarebbe disposto a lasciarlo un altro anno all’Empoli, strategia già adottata con Adli.

Il possibile inserimento del Newcastle, però, potrebbe stravolgere i piani del giocatore e degli altri club interessati.