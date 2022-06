Sei qui: Home » News » Pazzesco assist in campionato, ora è ufficiale: notizia su Maignan!

Per alcuni rossoneri i riconoscimenti sulla stagione che si è da poco conclusa non sono ancora finiti.

Dopo la vittoria dello scudetto insieme alla squadra, raggiunta nell’ultima giornata di campionato, Mike Maignan si è infatti guadagnato, per l’annata disputata, un altro premio.

Come si legge sul sito ufficiale del club, che ha pubblicato poco fa un comunicato, è dell’estremo difensore del Milan l’assist più bello dell’anno.

Il lancio millimetrico del francese per lo scatto del compagno Rafael Leão, nella partita casalinga giocata contro la Sampdoria lo scorso 3 febbraio, è stato infatti votato come il migliore della stagione, scalando in classifica persino quello di Alexis Saelemaekers a Theo Hernandez nel match contro il Venezia.

Maignan Milan Assist

IL PASSATO

Il suo arrivo, dopo l’addio di Gigi Donnarumma, aveva reso scettici i tifosi più legati al portiere italiano, approdato al Paris Saint-Germain.

Tuttavia, è bastata una stagione quasi impeccabile a far ricredere la tifoseria del Milan, che oggi riconosce alla dirigenza la capacità di aver messo a segno uno dei colpi più decisivi sul mercato.

L’avventura a Milano è iniziata poco meno di un anno fa, ma, con premesse come queste, non ci sono dubbi che la storia tra il francese e il Diavolo possa diventare una delle più longeve.

Gabriella Ricci