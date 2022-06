Attento Milan, Botman si allontana: c’è l’offerta del Newcastle

Il Milan ha intenzione di muoversi sul mercato mettendo a puntino il reparto avanzato, ma non perde di vista la situazione legata a centrocampo e difesa.

Proprio quest’ultimo è il ruolo in cui i rossoneri hanno avuto più problemi nella passata stagione, salvo trovare, poi, in Maignan, Tomori e Kalulu dei veri e propri muri impenetrabili.

A metà anno, però, gli acciacchi di Romagnoli e Tomori e il grave infortunio di Kjaer, avevano creato non pochi problemi, tanto da provare a cercare qualche buon difensore già nel mercato di gennaio.

I rossoneri avevano messo subito gli occhi su Botman, ma non se ne fece nulla e fu lì che mister Pioli iniziò ad utilizzare Kalulu come centrale di difesa a fianco di Tomori, ricevendo risposte più che positive dal difensore francese ex Lione.

Adesso, però, c’è bisogno di intervenire assolutamente sul mercato per cercare di puntellare la retroguardia.

Il nome in cima alla lista di Maldini resta quello di Botman.

Getti Images, Sven Botman celebrates

La pista che porta al difensore, però, si complica e non poco.

Infatti, stando a quanto riporta questa mattina il Daily Mail, il Newcastle United spinge per chiudere l’acquisto del difensore entro questa settimana.

I Magpies offrono circa 37 milioni di euro e hanno anche visionato il giocatore impegnato con l’Olanda under 21 contro il Galles.

Nonostante ciò, però, il Milan rimane alla finestra, affidandosi alla volontà del giocatore.