Aumento abbonamento Dazn, interviene il Codacons: che attacco all’emittente!

Nella giornata di oggi è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia sul rincaro degli abbonamenti Dazn.

Dopo il primo anno in cui la piattaforma si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A, battendo la forte concorrenza di Sky, spuntano già le prime grosse modifiche sull’offerta commerciale rivolta ai tifosi.

I DETTAGLI

A partire dalla prossima stagione, infatti, gli utenti dovranno sborsare ben 29,99 euro al mese per la visione dei canali, contro i 19,99 euro attuali, ma non è finita qui.

Dazn Abbonamenti Aumento

Per la visione contemporanea dei servizi, su dispositivi che si trovano a distanza, la somma richiesta passerà a 39,99 euro, praticamente il doppio rispetto a quanto previsto finora.

L’ATTACCO

Non si è fatto attendere, però, l’intervento a favore dei consumatori da parte del Codacons, che ha pubblicato una nota ufficiale in cui denuncia l’aumento dei prezzi e invita la Lega Serie A a valutare scrupolosamente la situazione.

“Si tratta di una pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo i rincari delle bollette e dei prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio”.

“Alla luce delle modifiche tariffarie decise da Dazn – si legge – chiediamo alla Lega di serie A di valutare se sussistano eventuali presupposti per annullare il contratto siglato con la società, allo scopo di tutelare utenti e tifosi (…)“.

Gabriella Ricci