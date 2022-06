Aumento prezzi DAZN: il Codacons presenta un esposto all’Antitrust!

Qualche giorno fa Dazn ha reso noti i nuovi prezzi per gli abbonati in vista della prossima stagione suscitando parecchie critiche per l’aumento dei prezzi.

A 29,99 euro al mese, l’abbonamento Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati purché entrambi siano connessi alla rete internet della stessa abitazione mentre 39,99 euro, l’abbonamento Plus consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi tra quelli registrati anche se connessi da due reti internet diverse.

Il Codacons, coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, qualche giorno fa, aveva espresso il proprio disappunto attraverso una nota. Oggi, invece, il Codacons ha presentato un esposto all’autorità di vigilanza Antitrust.

Dazn Codacons abbonamenti

IL COMUNICATO

“Antitrust e Agcom (l’autorità garante per le comunicazioni, ndr) accertino il rispetto delle informazioni rese da DAZN in merito al diritto di recesso da parte degli utenti già abbonati al servizio nell’ambito delle comunicazioni sui rincari tariffari inviate dalla società ai propri clienti, sanzionando qualsiasi violazione in materia”.