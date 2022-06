Non solo Bakayoko, altri due giocatori lasciano il Milan: uno può andare al Valencia

Il mercato del Milan si prepara a decollare. In attesa dell’ufficialità dei rinnovi di Maldini e Massara, è fatta per i riscatti di Junior Messias dal Crotone (4,5 milioni di euro) e di Florenzi dalla Roma (2,7 milioni di euro).

Ma non è tutto, perché se da un lato sono tanti i nomi fatti per il mercato in entrata, la dirigenza rossonera sta lavorando intensamente anche in uscita.

Milan calciomercato

Sono diversi i giocatori che nelle prossime settimane saluteranno il Milan. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, infatti, Bakayoko, Caldara e Castillejo lasceranno il club quest’estate.

Il centrocampista francese può rientrare in anticipo al Chelsea dal prestito biennale. Caldara potrebbe invece rimanere in Serie A: diverse le squadre interessate, Empoli su tutte.

Per Castillejo sembra sempre più vicino il ritorno in Spagna. Dopo l’assalto tentato nello scorso gennaio, il Valencia del neo allenatore Gattuso potrebbe di nuovo tornare alla carica per l’esterno rossonero, che ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2023.