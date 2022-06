Calciomercato Milan, decisione presa su Bakayoko: c’è la conferma

In una stagione caratterizzata dal grande entusiasmo, in casa Milan sono poche le note stonate. Una di queste è sicuramente Tièmouè Bakayoko. Il francese, tornato a Milano in estate per rinforzare la mediana in vista dei numerosi impegni dei rossoneri tra campionato e coppe, non ha saputo ripetere le buone prestazioni mostrate nella sua prima avventura in Lombardia.

Bakayoko Milan Chelsea

L’ex Monaco ha collezionato appena 607 minuti totali in stagione, quasi sempre da subentrato. Con davanti Kessiè, Tonali e Bennacer, il centrocampista non è mai riuscito a ritagliarsi il suo spazio e per questo potrebbe chiudersi anzitempo la sua seconda esperienza a Milanello.

Sky Sport riporta infatti di come nei prossimi giorni sia previsto un incontro tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore per pianificare il futuro. Al momento, nonostante il prestito biennale concesso dal Chelsea la scorsa estate, tutto porta a pensare che Bakayoko farà rientro a Londra. Al suo posto è pronto a prendersi uno slot in rosa Tommaso Pobega, rientrato dal prestito secco al Torino dove ha fatto vedere ottime cose.