Bakayoko sorprende tutti e difende Gattuso: “La gente impazzisce!”

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Rino Gattuso alla guida del Valencia. L’ex rossonero, che andrà a sostituire José Bordalàs, ha ricevuto un’accoglienza tutt’altro che calorosa da parte dei tifosi del suo nuovo club.

L’ex presidente degli spagnoli e attuale portavoce della piattaforma “Marea Valencianista” Miguel Zorio, infatti, ha chiesto ai supporters di unirsi contro il nuovo tecnico per “i suoi commenti contro donne, omosessuali e giocatori di colore“.

A finire nel mirino della critica, come già accaduto in precedenza con il Tottenham, sono state le frasi pronunciate in seguito alla nomina di Barbara Berlusconi come dirigente del Milan: “Non riesco proprio a vedere le donne nel calcio”. Poi quelle del 2008 alla vigilia di Italia-Spagna: “Il matrimonio dovrebbe essere tra un uomo ed una donna, e il matrimonio omosessuale è molto strano per me”. Infine il commento dopo i fischi a Boateng, in una partita nel 2013: “Quante volte i bianchi sono stati fischiati? A me è successo, ma non gli do molta importanza”.

A difendere il tecnico, però, ci ha pensato Tiemoué Bakayoko, che ha avuto Gattuso come allenatore ai tempi della sua prima esperienza al Milan, attraverso una storia su Instagram: “Quest’uomo razzista? Davvero…la gente impazzisce. Forza Mister”.