Kessié può subito sfidare il Milan: arrivano conferme anche dalla Spagna!

Negli scorsi giorni era arrivata la notizia che la Roma aveva deciso di ritirarsi dal Trofeo Gamper, partita che il Barcellona porta avanti ogni anno dal 1966 in memoria del fondatore del club Hans Gamper.

La società blaugrana non ha preso bene la scelta del club giallorosso, minacciando anche azioni legali in un comunicato ufficiale:

Barcellona Trofeo Gamper Milan

“FC Barcelona comunica che l’AS Roma ha deciso di rescindere, unilateralmente e senza giusta causa, il contratto firmato da entrambe le parti per la disputa sul Trofeo Joan Gamper che si sarebbe dovuto disputare il prossimo 6 agosto al Camp Nou, in un’edizione che ha riunito la prima squadra maschile e femminile. Il Club sta già lavorando alla ricerca di un nuovo rivale per l’edizione di quest’anno. Nelle prossime 24 ore verrà attivata la restituzione dell’importo dei biglietti già acquistati e si vuole registrare che la sospensione di queste partite è stata dovuta a circostanze oltre l’FC Barcelona, ​​per volontà esclusiva dell’AS Roma. L’Area Legale del Club sta studiando le azioni opportune per far valere dalla squadra italiana i danni che questa decisione inaspettata e ingiustificata causa all’FC Barcelona e ai suoi tifosi“

Dopo il passo indietro della Roma, potrebbe arrivare una buona notizia per i tifosi rossoneri. Secondo quanto filtra dalla Spagna, come riportato anche da Radio Catalunya, il Milan sarebbe in pole per partecipare alla supersfida in programma per il 6 agosto al Camp Nou. Possibile, dunque, che nei prossimi giorni arrivino importanti notizie anche su questo fronte.