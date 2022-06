Bargiggia rivela: “Botman in dubbio, il Milan ha già pronta l’alternativa”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Foto: Getty Bargiggia Botman Milan calciomercato

LE DICHIARAZIONI

Sul mercato del Milan:

“De Ketelaere talento del Club Bruges, consigliato anche da Nainggolan, è un calciatore di livello dal punto di vista tecnico. È molto duttile e può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo. C’è una richiesta importante di 40 milioni da parte del club belga, ma a 30 più bonus si può chiudere l’operazione. Se dovessero ingaggiare il belga, il Milan non virerà su un’ulteriore attaccante.

Scamacca non arriverà, nonostante i tanti accostamenti degli ultimi giorni. L’affare Renato Sanches è in dirittura d’arrivo. C’è, invece, un punto interrogativo su Botman, ed è spuntato il nome di Pablo Marì, in prestito all’Udinese, di proprietà dell’Arsenal, come possibile innesto in difesa”.

Secondo l’esperto di mercato Paolo Bargiggia, il Milan nel caso in cui non dovesse arrivare Botman (il Newcastle è in pressing), starebbe valutando come profilo alternativo quello di Pablo Marì.