Calciomercato Milan, nuovo nome per l’attacco: gioca in Serie A!

Il Milan sta cercando le combinazioni giuste per l’attacco. Olivier Giroud, ovviamente, confermatissimo. Per il francese 11 gol in campionato, tutti pesantissimi e decisivi. Zlatan Ibrahimovic, invece, non ha intenzione di smettere.

Per lo svedese, infatti, pronto un altro contratto annuale, nonostante i 6 mesi che dovrà passare ai box. Marko Lazetic è diretto verso un prestito dove potrà trovare continuità e farsi un po’ le ossa. Tutto fatto, invece, per l’arrivo di Divock Origi. Il belga nelle prossime settimane svolgerà le visite mediche con i rossoneri. L’ex Liverpool, però, potrebbe non essere l’unico innesto in attacco.

Belotti Torino Milan

Infatti, stando a quanto riportato dalla prima pagina odierna di Tuttosport, Andrea Belotti ha deciso di non rinnovare con il Torino. Le pretendenti per il capitano granata non sono poche. Infatti, oltre il West Ham, in Serie A osservano la vicenda Napoli, Fiorentina, Monza e Atalanta.

Il Gallo, però, ha un sogno: il Milan. L’ex Palermo, non ha mai nascosto la sua fede rossonera e un approdo ai Campioni d’Italia sarebbe un’opportunità incredibile per lui.

Vittorio Assenza