Belotti si allontana dal Milan: è vicino ad un altro club di Serie A

In un mercato pieno di possibilità, c’è un avvenimento che accadrà sicuramente: Andrea Belotti non rinnoverà il suo contratto con il Torino.

Il Gallo cerca ora squadra e si guarda attorno tra le richieste arrivate ai suoi procuratori. L’attaccante nel giro della Nazionale Italiana è infatti libero di accasarsi a parametro zero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il sogno dell’attaccante sarebbe il Milan.

La squadra campione d’Italia aveva già provato in passato a portare Belotti a Milanello, anche con offerte abbastanza importanti.

Belotti Milan Fiorentina

L’opzione Milan, però, non sembra la più fattibile per il Gallo, poiché in questo momento i rossoneri sono concentrati su altri obiettivi.

Sempre secondo il quotidiano sportivo, il club più vicino ad assicurarsi le prestazioni della punta sembra essere un altro club di Serie A: la Fiorentina di Italiano.

Il club viola infatti, che non riscatterà Piatek, cerca un attaccante ed è al momento la squadra che ha mostrato più interesse per Belotti.

Alessi Dambra