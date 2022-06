Milan, un top club europeo sulle tracce di Bennacer: la situazione

Il Milan, dopo aver fatto chiarezza sul fronte dirigenziale, è pronto a gettarsi sul mercato. Le piste che portano a Renato Sanches e Botman si raffreddano sempre di più. I rossoneri lavorano anche su qualche uscita.

In mediana, infatti, va verso la conferma Tiémoué Bakayoko. Di ritorno dal prestito Tommaso Pobega, che verrà valutato durante il ritiro e le amichevoli. Occhio, però, alla situazione di Ismael Bennacer, in scadenza nel 2024.

Bennacer Milan United

Secondo quanto riportato da il Sun, potrebbe approfittarne il Manchester United. Il nuovo tecnico Erik Ten Hag, infatti, è in cerca di un centrocampista tecnico e Ismael Bennacer sarebbe il profilo adatto.

L’algerino, ha una clausola di 50 milioni di euro. Gli agenti del giocatore incontreranno Maldini e Massara nei prossimi giorni per capire la posizione dei rossoneri per il rinnovo. Il centrocampista ex Empoli, al momento, percepisce 1.5 milioni di euro netti a stagione e con un eventuale prolungamento del contratto, si verificherà, con ogni probabilità, anche un ritocco sull’ingaggio.

Vittorio Assenza